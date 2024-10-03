الجمعة 04 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أحمد كريمة يكشف الحكم الشرعي لتجميد البويضات.. فيديو

الشيخ أحمد كريمة
الشيخ أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه ضد تجمد البويضات، لأن نسبة الخطأ واردة بشأن حفظ هذه البويضات، ومن الممكن أن ينتج عنها اختلاط الأنساب، و"اختلاط الأنساب والتسبب فيه حرام حرمة بائنة".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه تعلم في الأزهر أن ما يحتاط في الأنساب ما يحتاط في غيره منعًا لاختلاط الأنساب.

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أحمد كريمة يرد على منتقديه بسبب عدم تحريمه للغناء (فيديو)

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ولفت إلى أن نسبة الخطأ وارد، ولذلك علينا أن نسير على تعاليم الدين الإسلامي، وأن تحليل البصمة الوراثية DNA، يعد قرينة وليس دليلا على إثبات النسب.

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