أحمد كريمة يكشف الحكم الشرعي لتجميد البويضات.. فيديو

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه ضد تجمد البويضات، لأن نسبة الخطأ واردة بشأن حفظ هذه البويضات، ومن الممكن أن ينتج عنها اختلاط الأنساب، و"اختلاط الأنساب والتسبب فيه حرام حرمة بائنة".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه تعلم في الأزهر أن ما يحتاط في الأنساب ما يحتاط في غيره منعًا لاختلاط الأنساب.

ولفت إلى أن نسبة الخطأ وارد، ولذلك علينا أن نسير على تعاليم الدين الإسلامي، وأن تحليل البصمة الوراثية DNA، يعد قرينة وليس دليلا على إثبات النسب.