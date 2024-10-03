الجمعة 04 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وزير الصحة اللبناني: أكثر من 10 مستشفيات تعرضت لأضرار جراء الغارات

فراس الأبيض، وزير
فراس الأبيض، وزير الصحة اللبناني

قال فراس الأبيض، وزير الصحة اللبناني، إن ما يزيد عن 10 مستشفيات في جنوب البلاد تكبدت أضرارا وخسائر جسيمة بسبب الغارات التي يشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا، إلى أنّ الاحتلال استهدف سيارات سيارات الإسعاف اللبنانية في أثناء نقلها للجرحى.

وأضاف «الأبيض»، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية: "سقط شهداء من الجيش اللبناني بالإضافة إلى مسعفين من الصليب الأحمر، وما يحدث في البلاد خطير للغاية، كما أنه انتهاك للقوانين الدولية والمعاهدات".

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وتابع: "ما يحدث في لبنان هي جريمة حرب، وبالنسبة إلى تبرير إسرائيل بأن المستشفيات بها أسلحة، فإنه يتحدث عن حجج واهية لا أساس لها من الصحة، ولا دليل لديه على ذلك"، مطالبا المجتمع الدولي بحماية حماية المسعفين والعاملين في القطاع الطبي اللبناني.

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