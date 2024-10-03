4 أهداف حصيلة الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وبورتو بالدوري الأوروبي

حسم التعادل الإيجابي 2_2، نتيجة مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي و نظيره بورتو البرتغالي، التي تجمع بينهما الان على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات الجولة الثانية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي.

وتمكن الجناح ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد من تسجيل الهدف الأول في شباك بورتو بالدقيقة 7.

ثم نجح لاعب اليونايتد راسموس هويلوند من تسجيل الهدف الثاني لفريق في الدقيقة 20 من عمر الشوط الاول ليمنح للتقدم بثنائية علي فريق بورتو.

وفي الدقيقة 27 نجح فريق بورتو في العودة للمباراة من خلال تسجيل الهدف الاول لهم عن طريق اللاعب بيبي، ثم تسجيل هدف التعادل الثاني في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب سامو أمورديون.