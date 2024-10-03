المنظمة المصرية الألمانية تشكر وزير الخارجية والهجرة ونائبه لفتح قنوات اتصال فعالة لابناء مصر بالخارج

تقدمت المنظمة المصرية الألمانية بالشكر و الامتنان للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الذي فتح قنوات اتصال فعالة لابناء مصر في الخارج و العمل الدائم لتذليل كل العقبات و التحديات.

كما تقدمت المنظمة المصرية الألمانية بجزيل الشكر للسفير نبيل حبشي على حفاوة الاستقبال.

حيث اجتمع اليوم بالمهندس ماجد سعد رئيس المنظمه المصرية الألمانية بمقر وزارة الخارجية بحضور السفير صلاح عبد الصادق و السفير عمرو عباس و لفيف من السادة المستشارين.

حيث قام ماجد سعد بعرض نشاطات المنظمة المصرية الألمانية على مدار العشر سنوات الماضية لدعم الدولة المصرية و الترويج لها في الخارج في عدة مجالات بين النخبة الألمانية و المجتمع الألماني و أبناء الجالية المصرية بألمانيا من خلال فاعليات و وقفات و احتفلات نظمتها المنظمة.

و عن نشاطات المنظمة المكثفة لجذب الاستثمارات الألمانية لمصر و الترويج لسياحة.



وقدمت المنظمة الشكر للسفير نبيل حبشي على الاهتمام لتفقد أحوال اوضاع أبناء الجالية المصرية في ألمانيا و معرفة كل احتياجتهم.

ومن منطلق هذا اللقاء المثمر تقدم ماجد سعد بدعوة السفير نبيل حبشي لزيارة مدينة فرانكفورت و لقاء أبناء الجالية المصرية بألمانيا.



ويأتي هذا الاجتماع في ظل انتعاش العلاقات المصرية الألمانية بعد زيارة الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير لمصر و بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر لمصر.