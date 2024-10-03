مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية يستقبل رؤساء المكاتب الاقتصادية والتجارية والزراعية بالسفارة الأمريكية في القاهرة





استقبل الدكتور سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية رؤساء المكاتب الاقتصادية والتجارية والزراعية بالسفارة الامريكية في القاهرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة نتائج الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي الذي انطلقت اعماله في 18 سبتمبر 2024، حيث تم تفعيل مجموعة العمل المنبثقة عنه للتعاون في مجالات التعليم والثقافة والسياحة، ويهدف هذا الحوار إلى تعزيز التفاهم المتبادل وتطوير العلاقات التعليمية، والسياحية، بما يساهم في تعزيز الروابط بين الشعبين، وخلق فرص جديدة للتعاون الثقافي والعلمي.

كما ناقش الاجتماع أبرز نتائج اللجنة الاقتصادية المشتركة التي انعقدت في واشنطن (٤-٥ سبتمبر ٢٠٢٤)، والتي ركزت على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، وتعزيز الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري. كما تم تناول اطر التعاون في مجالات الزراعة، والطاقة النظيفة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والنقل ومشروعات البنية التحتية، فضلا عن بحث فرص تمكين القطاع الخاص الأمريكي من الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة المصرية الجديدة ضمن برنامجها الاقتصادي الطموح.

ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لعقد جولة مباحثات الاتفاقية الاطارية للتجارة والاستثمار (TIFA) التي ستعقد في واشنطن يومي 29 و30 أكتوبر 2024، والتي ستعد بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون التجاري بين البلدين بشكل يدعم ويعزز من الاستقرار والتنمية الاقتصادية في مصر.