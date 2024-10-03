كشف الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، عن مزايا وعيوب التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل.

ولفت الخبير التربوي أن التقييمات الأسبوعية لها أهداف تربوية تسعى لتحقيقها فهي أداة مفيدة لكل من الطالب والمعلم والمسؤولين عن تطوير التعليم ولكن إذا تم تطبيقها بشكل جيد.

مزايا التقييمات الأسبوعية

الكشف عن الأخطاء أولا بأول والعمل على علاجها منعا لتراكم المشكلات وتعقدها.

التقييمات الأسبوعية تقدم تغذية راجعة مفيدة لكل من الطالب والمعلم وولي الأمر عن كل ما يتعلق بمسيرة الطالب التعليمية.

التقييمات الأسبوعية تجعل الطالب أكثر نشاطا وأكثر حرصا على الحضور والانتباه أثناء الشرح. التقييمات الأسبوعية تساعد في الكشف عن عدد كبير من المشكلات مثل صعوبات التعلم والضعف السمعي والبصري وغيرها. تساعد في تفريد التعليم وتقديم الدعم المناسب للطلاب. مفيدة لكل من الطالب المتفوق والمتوسط والضعيف. التقييمات الأسبوعية تقضي على التسويف الأكاديمي وتأجيل المذاكرة. تسهم في القضاء على بعض المشكلات الأخرى كالخجل والإنطواء وانعدام الثقة بالنفس. التقييمات الأسبوعية تربط الطالب بالمدرسة وبالمقرر بشكل أفضل. تتيح الفرصة للطالب لتكرار ما تعلمه وتطبيقه مما يساعد على التغلب على العبء المعرفي ومواجهته. تتيح الفرصة للطالب لمراقبة تعلمه ومعالجة أخطائه في المذاكرة وتعديل طريقة مذاكرته قبل امتحانات نهاية العام.

عيوب التقييمات الأسبوعية