إبراهيم ضيف يكشف تفاصيل لقاءه بمحمد أبوجبل



كشف إبراهيم احمد عبدالله عبدالحميد إبراهيم والشهير بــ"إبراهيم ضيف" الأمين العام للمجلس العربي للكوادر الشبابية بالمملكة العربية السعودية تفاصيل لقاءه مع حارس مرمي المنتخب المصري كابتن محمد ابو جبل أثناء تأدية مناسك العمرة بمكة المكرمة.

وأضاف إبراهيم ضيف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بثينة رشوان عبر فضائية "Ten" بأنه جمعته مع الكابتن أبو جبل جلسات حوارية وودية تبادل أطراف الحوار في العديد من النواحي في جوانب كرة القدم المصرية والعربية والعالمية.

وأشار ضيف بأنه الكابتن أبوجبل قدم له التهنئة حول انهاء إجراءات المجلس العربي للكوادر الشبابية والدور المدني والمجتمعي في مبادرات ضيف خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى انبهارة بالطفرة الغير عادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات الرياضية والعمرانية والسياحية.



وعبر أبو جبل عن سعادته للزيارة واصفًا المملكة العربية السعودية بأنها أوروبا الشرق الاوسط ، كما وعد بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله، واشاد بالنقلة الرياضية النوعية التي صنعها معالي المستشار تركي آل شيخ بدعمه الكامل للرياضه والرياضيين، وفي نهاية حديثه أعرب ابو جبل عن الدوري السعودي الذي يعد محط أنظار وحلم احتراف مئات اللاعبين العرب.