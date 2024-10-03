الرئيس السيسي يشهد عزف سلام الشهيد بحفل تخريج دفعة الأكاديمية العسكرية (فيديو)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عزف سلام الشهيد، وذلك في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عرض القوات الجوية وشاركت فيه طائرات الميج 27 وf 16، ويج 29 وميراج 2000 ورافال وغيرها، خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، وعرضت شعار القوات المسلحة إلى العلا فى سبيل المجد.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد رئيس الإمارات، عروضا لقوات الصاعقة المصرية، والتي تظهر حجم التدريب الذي حصل عليه أبطال القوات المسلحة المصرية، وتنفيذ المهام بقدر عال من الدقة.

وشهدت احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة، رفع علمى جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، تتوسطهما صورتي الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عرض قوات الصاعقة، خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض الفيلم التسجيلي "الجمهورية الجديدة"، خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، بحضور الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، اليوم، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية.



عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في بداية احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

وصل منذ قليل، الرئيس السيسي ومحمد بن زايد رئيس دولة الإمارات إلى مقر حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



بدأ، منذ قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، بالسلام الوطني لمصر والإمارات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية من مقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية.