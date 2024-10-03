أفاد باحثون من كلية الطب بجامعة نيويورك أن أبحاثهم سمحت لهم بالاستنتاج أن البكتيريا من تجويف الفم تثير تطور السرطان.

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج نتيجة لسنوات عديدة من البحث ولقد جعلوا من الممكن تحديد أن البكتيريا في فم الإنسان يمكن أن تكون خطيرة حقا على الجسم كله.

والشيء هو أن تجويف الفم هو بيئة مثالية لتكاثر أي بكتيريا خطيرة، وهذا هو السبب في أنه من المهم جدا مراقبة نظافة الفم وتنظيف أسنانك بانتظام.

وإلى جانب ذلك، يوجد المدخنون في منطقة الخطر الخاصة وأولئك الذين يدخنون بانتظام يغيرون تركيبة مبيد للجراثيم في الفم، والتي يمكن أن تكون خطيرة.

وعلى الرغم من حقيقة أن 80٪ من البكتيريا معترف بها كميكروبيوم طبيعي، إلا أن بعضها يؤدي إلى السرطان.

ويقول العلماء إن هناك مثل هذه البكتيريا في الفم مثل Porphyromonas gingivalis ويمكنها، من بين أمور أخرى، أن تثير تطور السرطان وفي الوقت نفسه، فإن الخاصية هي أن المرض الناجم عن هذه الكائنات الحية الدقيقة لا يتم تشخيصه عمليا في المرحلة الأولية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون البكتيريا البروتيوجية موجودة أيضا في تجويف الفم. في بعض الحالات، يمكن أن يؤثر أيضا على تكوين السرطان لدى البشر.

يقول العلماء إن كل هذا يثبت مرة أخرى أنه من المهم مراقبة حالة تجويف الفم وتنفيذ تدابير النظافة بانتظام، وبالإضافة إلى ذلك، يجدر زيارة طبيب الأسنان، لأن الأسنان المريضة يمكن أن تثير أيضا تطور أمراض الفم المختلفة وتؤدي إلى تكاثر البكتيريا.