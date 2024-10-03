الخميس 03 أكتوبر 2024
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كاستيلو لاعب يد الأهلي : الإصرار وراء برونزية المونديال

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد عمر خالد «كاستيلو»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أن التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة العالم للأندية على حساب ‏برشلونة الإسباني جاء بعد مجهود كبير وعمل شاق  قام به لاعبو الفريق منذ بداية البطولة وحتى لقاء اليوم أمام الفريق الإسباني، ‏الذي قدم خلاله الأهلي أداءً رائعًا وفاز بنتيجة 32 - 29‏‎.
 

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الخطيب يُهنئ يد الأهلي ببرونزية المونديال والتفوق التاريخي على برشلونة

وقال كاستيلو إن مواجهة برشلونة لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة وأنه أحد أفضل أندية العالم، والأكثر تتويجًا باللقب برصيد 5 ‏بطولات، ويمتلك لاعبوه خبرات كبيرة، إلا أن إصرار لاعبي الأهلي وعزمهم على الفوز بالميدالية البرونزية كان كلمة السر في ‏الفوز بالمباراة.

وتوجه كاستيلو برسالة خاصة لجماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم كانوا اللاعب رقم 1 في البطولة وهم أصحاب هذا الإنجاز بسبب ‏مساندتهم المتواصلة للأهلي، ووقوفهم خلف الفريق بشكل رائع، حتى في أصعب اللحظات.‏

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