الجوهري والبيطار يتبادلان وجهات النظر في تدعيم قضايا حقوق الملكية الفكرية

استقبل الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المستشار المحامي أسامة موسى البيطار،الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، لبحث مجالات التعاون والاهتمام المشترك بقطاعات حقوق الملكية الفكرية.



وأكد الجوهري خلال اللقاء البيطار على أهمية الدور الذي يقوم به الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في دعم المبدعين العرب وإذكاء الوعي العام وزيادة معرفة المبتكرين وريادي الأعمال الشباب بحقوق الملكية الفكرية والممارسات الإدارية المطلوبة في هذا الإطار والتي تلزم جميع الأطراف الإعتراف بحقوقهم ووضع ما يستحقونه من تقدير مادي وأدبي لكل ما يقومون به أعمال إبداعية تفيد المجتمعات بشكل عادل.



من جانبه أشاد المستشار أسامه موسى البيطار بما يقوم به مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهد الكبير الذي يقوم به الدكتور أسامه الجوهري في زيادة فاعلية المركز لدعم صانع القرار في كافة مجالات التنمية، وأيضا تكريس مفهوم الحراك الفكري والثقافي لدى المتخصصين في مجال الملكية الفكرية ولاسيما في العمل على تدفق المعلومات للعاملين في حقل الملكية الفكرية لمساعدة المتخصصين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في القضايا المرتبطة بموضوع الوصول الحر للمعلومات، في إطار ما يتوافق مع طبيعة ودور مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار المحوري فكرياً وبحثياً،بإعتباره أحد أهم مراكز الفكر البحثية الحكومية التي تدعم متخذ القرار لدي الحكومة المصرية وفي المنطقة العربية قاطبة.



أتفق الجانبان على ضرورة إستمرار مثل هذه اللقاءات وتبادل وجهات النظر والرؤية المشتركة في تنفيذ بعض الانشطة والبرامج والفعاليات المعنية بما يخدم المجتمع في القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.