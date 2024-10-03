القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال التطوير والصيانة بكلية الاداب

أجرى الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم الخميس، جولة تفقدية بكلية الآداب جامعة طنطا، لمتابعة أعمال الانشاءات الجديدة بالكلية.

جامعة طنطا

ورافقه خلال الجولة الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا ومستشار الاتصال السياسي للجامعة، ووكلاء الكلية ومنسق عام البرامج المميزة وعدد من مديري المراكز والوحدات بالكلية.

تابع القائم بأعمال رئيس الجامعة خلال جولته أعمال التطوير بمدرجات الكلية والمكتبات وقاعة المؤتمرات، والتجهيزات التي تتم على أعلى مستوى بالمدرجات والقاعات التدريسية.

وأكد أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تستهدف تطوير المنشآت التعليمية، لتوفير بيئة تعليمية متميزة لطلابها، تساعدهم على تحقيق الابداع والابتكار، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

كما تفقد الدكتور محمد حسين مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالكلية، مؤكداً على دور المركز في تقديم الخدمات التعليمية والـتأهيلية، وخلق بيئة تعليمية دامجة وجاذبة للطلاب ذوي الهمم، وتوفير فرص ووسائل تعليمية متكافئة لجميع الطلاب ذوى الهمم بالجامعة.

ووجه بضرورة العمل على تشجيع الطلاب ذوي الهمم على المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة لدورها في تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وتقديم كافة التيسيرات والخدمات التي تساعد على الاندماج مع زملائهم.