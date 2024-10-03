"اير كايرو" توقع عقد اتفاق مع cfm لشراء محركات احتياطية Leap-1A26

وقعت شركة اير كايرو عقد شراء محركات Leap-1A26 مع شركة CFM لزيادة عدد المحركات الاحتياطية لدىوقعت شركة ايركايرو عقد شراء محركات Leap-1A26 مع شركة CFM لزيادة عدد المحركات الاحتياطية لدى الشركة ليصبح خمسة محركات Leap-1A26وذلك لتأمين تشغيل الطائرات من طراز A320 Neo .

وحضر توقيع العقد من جانب CFM كلا من حبيب كبارة مدير المبيعات للشرق الاوسط SAE و وخالد عبد السلام مدير المبيعات للشرق الاوسط GE و المهندس عثمان عبد الحميد مهندس الخدمة الميدانية بالقاهرة CFM FSE SAE



ومن جانب شركة اير كايرو المهندس طارق عبد العليم مستشار رئيس المجلس للشئون الفنية و المهندس سعيد عثمان نائب المدير العام الفنى والمهندس طارق غلام مدير الصيانة و المحاسب مصطفى كمال مدير عام الادارة العامة المالية ويعتبر هذا الاتفاق استمرارا للتعاون المشترك بين ايركايرو و CFM