الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

"اير كايرو" توقع عقد اتفاق مع cfm لشراء محركات احتياطية Leap-1A26

بوابة الوفد الإلكترونية

وقعت شركة اير كايرو عقد شراء محركات  Leap-1A26 مع شركة CFM لزيادة عدد المحركات الاحتياطية لدىوقعت شركة ايركايرو عقد شراء محركات  Leap-1A26 مع شركة CFM لزيادة عدد المحركات الاحتياطية لدى الشركة ليصبح خمسة محركات Leap-1A26وذلك لتأمين  تشغيل الطائرات من طراز A320 Neo .

 

وحضر توقيع العقد من جانب CFM كلا من  حبيب كبارة مدير المبيعات للشرق الاوسط SAE و وخالد عبد السلام مدير المبيعات للشرق الاوسط GE و المهندس عثمان عبد الحميد مهندس الخدمة الميدانية بالقاهرة CFM FSE SAE 
 

ومن جانب شركة اير كايرو المهندس طارق عبد العليم مستشار رئيس المجلس للشئون الفنية و المهندس سعيد عثمان نائب المدير العام الفنى والمهندس  طارق غلام مدير الصيانة و المحاسب  مصطفى كمال مدير عام الادارة العامة المالية ويعتبر هذا الاتفاق استمرارا للتعاون المشترك بين ايركايرو و CFM

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