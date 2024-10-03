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العسكري : إذا بدأت حرب الطاقة سيخسر العالم 12 مليون برميل نفط يوميا
الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

العسكري : إذا بدأت حرب الطاقة سيخسر العالم 12 مليون برميل نفط يوميا

ابو على العسكري
ابو على العسكري

حذر “ابو علي العسكري” المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي، إسرائيل في رسالة عبر حسابه قائلا: إذا بدأت حرب الطاقة سيخسر العالم 12 مليون برميل نفط يوميا، وإما ينعم الجميع بالخيرات أو يحرم الجميع.

وكان نتنياهو بعد الهجوم الإيراني يوم الثلاثاء، قال : لقد ارتكبت إيران خطأً كبيراً، وسوف تدفع ثمنه، النظام في إيران لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وتصميمنا على الانتقام من أعدائنا.

وتوعد مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي برد قاس، على الهجوم الإيراني الضخم على البلاد، والذي شهد استهداف أكثر من 180 صاروخًا باليستيًا للدولة الإسرائيلية .

 

ويقوم المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بجمع معلومات عن المواقع الرئيسية في جميع أنحاء إيران، ويقال إنهم مهتمون بضرب منشآت نفطية في طهران، وهي مصدر رئيسي للدخل للنظام المتشدد.

 

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