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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك تصنيف أول بالكونفدرالية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، تصنيف الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، قبل القرعة التي حدد لها يوم الإثنين المقبل لمنافسات دور المجموعات من البطولة.
 

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وجاء نادي الزمالك في التصنيف الأول من المنافسات باعتباره حامل لقب النسخة الأخيرة للبطولة.
وضم التصنيف الأول للبطولة أنديبة الزمالك ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري.
بينما ضم التصنيف الثاني أندية أسيك ميموزا الايفواري والملعب المالي والمصري والصفاقسي التونسي .
وجاء المستوى الثالث ناديي إنيمبا النيجيري وجراف السنغالي .
وضمت التصنيف الرابع : لواندا سول  واف سي برافوز من أنجولا وشباب قسنطينة الجزائري وأورابا يونايتد البتسواني وبلاك بولز الموزمبيقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي. 
ويخوض الزمالك منافسات الكونفدرالية منتشيًا بتحقيقه لقبها الأخير ، كذلك بتتويجه بكأس السوبر الأفريقي.

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