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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

كتائب القسام تنفذ كمين مركب ضد القوات الإسرائيلية في خان يونس

بوابة الوفد الإلكترونية

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو يظهر استهداف آليات الجيش الإسرائيلي خلال توغلها في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووجه مقاتلو القسام رسالة إلى مقاتلي "حزب الله"، مؤكدين أن عمليتهم هذه تأتي "ثأرا لجميع الشهداء، وردا على اغتيال الشهيد حسن نصر الله، وجميع شهداء لبنان وفلسطين"، كما شددوا على "وحدة الدماء الفلسطينية اللبنانية".

وعرضت المشاهد تنفيذ كتائب القسام كمينا مركبا ضد القوات الإسرائيلية شرق خان يونس بقطاع غزة، وتظهر اللقطات المصورة اشتعال النيران بآليات إسرائيلية وسيطرة القسام على معدات عسكرية.

 

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