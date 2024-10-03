الدكتور الضويني يفتتح جناح الأزهر بمعرض «ذاكرة أكتوبر»

افتتح الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، جناح الأزهر، الذي ينظمه مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، في مشاركته الثالثة تواليا بالمعرض السنوي السابع عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر» الذي تنظمه هيئة البحوث العسكرية، والذي تستمر فعالياته حتى يوم السبت القادم، ببانوراما حرب أكتوبر.

وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر حريص على المشاركة في المعارض الثقافية والتوعوية للتعريف بجهود الأزهر الداخلية والخارجية، وما يقوم به من جهود لخدمة الإسلام والقضايا المهمة، التي تحتاج إلى حلول ناجعة، من خلال إصداراته العلمية والدولية في أغلب القضايا المعاصرة.

وأوضح وكيل الأزهر أن مشاركة الأزهر في هذا المعرض ذات أهمية كبيرة لأنها تبرز تضحيات وجهود قواتنا المسلحة في هذا اليوم الذي سيظل شاهدا على عظمة العسكرية المصرية ودورها في استرداد أرضنا والدفاع والزود عنها بدماء غالية نفيسة سالت على رمالها، وأسهمت في استرداد الأرض وعودة الحقوق لأصحابها، لتصبح علامة فارقة في تاريخ مصر.

ويشارك الأزهر الشريف بقرابة ١٠٠ لوحة فنية؛ تبرز تضحيات قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر، لتعريف النشء والأجيال الحالية بأهم أبطال قواتنا المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض" ذاكرة أكتوبر"، للعام الثالث على التوالي، استكمالًا لسلسلة مشاركاته في معارض الكتاب بالقاهرة والإسكندرية والنيابة الإدارية والمعارض الدولية، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور، فقد قدم الأزهر فيها الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات اضطلاعًا منه بدوره الديني والعلمي والتوعوي.