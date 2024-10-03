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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

القائم بعمل رئيس جامعة طنطا يتفقد العملية التعليمية بكلية الآداب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

واصل اليوم الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، جولاته بكليات الجامعة لمتابعة انتظام الدراسة، حيث قام اليوم بزيارة كلية الآداب.

بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا ومستشار الاتصال السياسي للجامعة، ووكلاء الكلية ومنسق عام البرامج المميزة وعدد من مديري المراكز والوحدات بالكلية.

خلال جولته التقى الدكتور محمد حسين بعدد من طلاب الكلية، واستمع إلى أرائهم ومقترحاتهم، وأشاد بجهود الدكتور ممدوح المصري وإدارة الكلية في توفير أعلى درجات الرعاية للطلاب، وتوفير البيئة الملائمة لهم لضمان انتظام العملية التعليمية.

 داعيا الطلاب إلى الاستفادة من الوحدات والمراكز التي أنشأتها الجامعة لتقديم خدمتها التعليمية والتدريبية لهم، ومركز رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين الذي يهدف إلى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية وتطويرها مع توفير بيئة حاضنة ومحفزة للموهوبين وتفعيل البرامج المقدمة لهم في جميع كليات الجامعة.


كما حث الدكتور محمد حسين طلاب الكلية على المشاركة في الأنشطة الطلابية، وأنشطة مبادرة " بداية جديدة لبناء الانسان" التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته على كافة المستويات.

 ووجه طلاب قسم الإعلام بالكلية إلى أهمية الدور الحيوي للإعلام في التعريف ونشر الوعي بالمبادرة لجميع الفئات بالمجتمع.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح المصري باستجابة إدارة الجامعة لكافة احتياجات كلية الآداب، مشيدا بالتواصل المستمر مع الدكتور محمد حسين.

وأكد  أن الكلية تشهد طفرة علمية وبحثية وإنشائية وفقا لخطتها الاستراتيجية، ومؤكدا على انتظام الدراسة منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بكافة الأقسام والبرامج الاكاديمية ووفقا للخطط الدراسية.

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