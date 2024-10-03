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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ الغربية يشدد على الجدية وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس،  اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية وعدد من مديري الادارات بالديوان العام.

واستهل المحافظ،الاجتماع باستعراض ملف التصالح ومناقشة تقارير شهادة البيانات، كما تم عرض التصالح فى ظل قانون 17 لسنة 2019، والقانون رقم 187 لسنة 2023، كما تم استعراض مقارنة تقارير شهادة البيانات وملفات التصالح كإجمالي للمحافظة.

كما تم استعراض التقارير وإجمالي الطلبات المقدمة وإنجاز المراكز والمدن، وما تم إنجازه من المتغيرات بالديوان العام والمراكز والإدارات الهندسية وإدارات الأملاك.

واستعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية وإنهاء إجراءات التقنين في أسرع وقت وذلك في إطار جهود المحافظة لإنهاء الملفات بشكل كامل حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.

وفي السياق ذاته ناقش الجندي التحضيرات للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة و مولد السيد البدوي ، حيث شدد على ضرورة الاستعداد الكامل لضمان نجاح هذه الاحتفالات، التي تعكس التراث العريق للمحافظة، مؤكدا أهمية التنسيق الفعّال بين جميع الجهات لتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية.

 وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى لظهور الاحتفالات بصورة تعكس الجهود المبذولة في خدمة المواطنين وتقديرًا لتاريخ المحافظة.

وأشار محافظ الغربية، الى أن المحافظة اعتادت على الاحتفال بالعيد القومي وذكرى انتصار أكتوبر المجيد وان هذه الاحتفالات أهم وأقوى المناسبات الخاصة بالمحافظة إحياءا لهذه الذكرى واستعادة الأمجاد لتعريف وتعليم الأجيال الجديدة من الشباب بمعنى البطولة وغرس الانتماء وحب الوطن.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من النقاط الجوهرية المتعلقة بالترتيبات اللوجستية والتنظيمية، منها تحسين المرافق العامة وتجميل الشوارع، استعدادًا لاستقبال الزوار والمواطنين.

 حيث اكد المحافظ على إن العيد القومي ليس مجرد احتفال، بل هو فرصة لتجديد الولاء والانتماء لأرضنا ومجتمعنا.

الجدير بالذكر انه من المقرر أن تتضمن الاحتفالات مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، مما يعزز روح التعاون والانتماء بين أبناء المحافظة. 

وتظل الاستعدادات قائمة لضمان أن تليق هذه الاحتفالات بأبناء عروس الدلتا  .

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