فوائد العزف على الآلات الموسيقية في سن الشيخوخة

أجرى باحثون من كندا عددا من التجارب التي أثبتت أنه من المفيد العزف على الآلات الموسيقية في سن الشيخوخة.

أظهرت تجارب العلماء أن العزف على الآلات الموسيقية يساعد على محاربة ماراسموس، ومشكلة الخرف لدى كبار السن حادة حاليا في العديد من البلدان، حيث يسمح لك الطب بمكافحة الأمراض الجسدية، ولكن ينتهي الأمر بكبار السن بالمعاناة من مرض الزهايمر أو أمراض أخرى مماثلة لذلك، فإن هذه الدراسة مهمة بشكل خاص للطب الحديث.

وفي الوقت نفسه، أظهر أن العزف على الآلات الموسيقية يمكن أن يكون حلا حقيقيا لهذه المشكلة.

وهكذا، اتضح أنه في الحالات التي يعزف فيها الشخص على الآلات الموسيقية بانتظام، يتم تنشيط دماغه وتشغيل جميع الاتصالات بين الخلايا العصبية، ولا يسمح للجسم بالاسترخاء.

ونتيجة لذلك، يظل الدماغ "منغما" لفترة أطول. وفقا للعلماء، فإن هذه العملية مهمة من أجل الحفاظ على الذاكرة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تبطئ شيخوخة العديد من مناطق الدماغ التي تتوقف عن العمل على مر السنين ويتلاشى نشاطها.

بالإضافة إلى حقيقة أن العزف على الآلات الموسيقية هواية ممتعة يمكن أن تضيء وقت فراغ كبار السن، اتضح أيضا أن هذا النوع من النشاط يمكن أن يساعد في حماية العقل السليم وحماية النفس من ماراسموس.

وفي الوقت الحالي، على أساس هذا الاكتشاف، يتم تطوير برامج لمكافحة الخرف الخرفي، والتي من شأنها أن تساعد الناس على التغلب على هذا المرض.