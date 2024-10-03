الكشف عن أولى ملامح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

مع برنامج "سينما السعودية الجديدة"

أزاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم الستار عن أولى ملامح دورته الرابعة لعام 2024 عبر إطلاق برنامج "سينما السعودية الجديدة". يأتي هذا البرنامج ليجسد التنوع والابتكار في المشهد السينمائي السعودي، مسلطًا الضوء على قصص محلية أصيلة تعكس عمق الهوية الثقافية وتراث المجتمع السعودي الغني.

ويقدم برنامج " سينما السعودية الجديدة " هذا العام في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 20 فيلمًا إبداعيًا تمثل نخبة من إبداعات المواهب السعودية الواعدة.

وتتنوع الأفلام المعروضة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بين الخيال والواقع، وتتطرق إلى موضوعات ملهمة تتناول الطموح، الهوية، الموسيقى، والقصص الموروثة، بالإضافة إلى استكشاف العلاقات الإنسانية بجوانبها المتعددة.

ويعكس برنامج مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قدرة هذه المواهب على سرد قصص فريدة بأسلوب مبتكر، مما يسهم في تطوير السينما السعودية وتعزيز حضورها على المستوى العالمي.

وتأتي هذه الأفلام لتعبر عن رؤية جديدة لصناعة السينما في المملكة، وتعكس بشائر مستقبل مشرق يواكب شعار اليوم الوطني الـ94 "نحلم ونحقق".

كما تعكس الدورة دعم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المتواصل لصناع الأفلام السعوديين الذين حققوا نجاحات بارزة على الساحة الدولية، مقدمًا لهم منصة رائدة تسهم في عرض مواهبهم وإبداعاتهم أمام العالم.

وفي هذا الإطار، صرّح أنطوان خليفة، مدير برنامج الأفلام العربية والكلاسيكية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي : "نحرص كل عام على تقديم برنامج يعكس التطور المستمر في السينما السعودية. ويسعدنا هذا العام أن نقدم مجموعة متنوعة من الأفلام التي تشمل أفلام التحريك، الأفلام الروائية، والوثائقية. صناع الأفلام السعوديون يواصلون إبهارنا بابتكارهم وإبداعهم، ما يعزز من مكانة السينما السعودية على الساحة العالمية."

قائمة الأفلام المختارة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

"ناموسة"

من إخراج: رنيم المهندس ودانة المهندس

فيلم قصير بتقنيّة الرسوم المتحركة تدور أحداثه في العلا عام 1969م، حيث تتابع القصة أحلام "زوزو"، بعوضة صغيرة تطمح لأن تصبح مغنية مشهورة على غرار الأسطورة المصرية أم كلثوم. يعالج الفيلم موضوعات الطموح والهوية والتحديات التي تواجه الفرد في سعيه لتحقيق أحلامه.

"البريد"

من إخراج: زكريا البشير

فيلم دراميّ تدور أحداثه في مكتب بريد، حيث يجد ستة عملاء أنفسهم في خضمّ لغز وفاة موظف خمسيني بشكل مفاجئ. تتباين الروايات حول سبب الوفاة، مما يعكس تجاربهم الشخصية والتفسيرات النفسية المتباينة.

" الحليمة تحلم"

من إخراج عبد المحسن آل بن علي

فيلم أنيميشن تدور أحداثه حول عرافة شابة تُنقَل إلى واحة سحرية لتستخرج الحقائق من الرؤى. قصة مليئة بالسحر والغموض تستخدم تقنيّة إيقاف الحركة لاستكشاف عالم الروحانيات والأحلام.

" أندرجراوند"

من إخراج عبد الرحمن صندقجي

وثائقي قصير يرصد مشهد الموسيقى الصاعدة في السعودية، حيث يُبرز رحلة عدة موسيقيين من مختلف الأجيال، مسلطاً الضوء على تأثيرات الثقافات الموسيقية المختلفة وكيف أصبحت الموسيقى محور حياتهم.

"أجراس بافلوف"

من إخراج خالد فهد

في هذا الفيلم السريالي، تتناول القصة مجموعة من الفتيات في مدرسة صارمة، حيث تحاول "نالا" تحدي النظام وكسر السيطرة المفروضة، ضمن أجواء نفسية معقدة تتناول نظرية بافلوف.

"خمسين"

من إخراج عبد الله الرويس

تدور القصة حول "نواف"، شاب يقتحم منزل عائلة غنية، ليجد نفسه في مواجهة مع رجل ضخم يحمل بندقية. يتحدى نواف بلعبة الكاروم، وهو يعلم أن حياته تعتمد على الفوز.

"أختين"

من إخراج وليد القحطاني

فيلم درامي يتتبع الممثلة "نور" في مقابلة تلفزيونية كارثية تتحول إلى فضيحة على مواقع التواصل الاجتماعي. تُجبر نور على إعادة بناء حياتها الشخصية والمهنية بعد المواجهة مع المجتمع.

" ربط"

من إخراج يم فدا

في هذا الفيلم العائلي، يخفي "عبد الملك" الحقيقة عن والده الأعمى بعد وفاة شقيقه، وتكشف حبكة الفيلم عن رحلة داخلية تتناول العلاقة بين الأب والابن والتعامل مع الفقدان.

"وين الإمام؟"

من إخراج أبرار قاري

يحكي الفيلم قصة "صالح"، الشاب الذي يبيع ممتلكات عائلته ليشتري طفايات حريق ويقوم بمغامرة سرقة طفايات، في محاولة لتغيير مصيره المالي.

" تراتيل الرفوف"

من إخراج هناء صالح الفاسي

تدور القصة حول "مريم"، التي تكتشف أسرارًا غامضة بعد اختفاء زوجها المفاجئ، مما يدفعها وابنها المراهق إلى إعادة التفكير في حياتهما وبناء حياة جديدة بعيداً عن الماضي.

" ذاكرة عسير "

من إخراج سعد طحيطح

وثائقي يتناول شغف "محمد المطالي" بالحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لمنطقة عسير من خلال الكتب والمخطوطات القديمة التي يحتفظ بها، واهتمامه بإحياء الماضي للأجيال القادمة.

“ضياء شمسي”

من إخراج لمى جركس

في هذا الفيلم الدرامي، تتصارع الفتاة "ضياء" مع والدتها النرجسية، وتكتشف تسجيلات صوتية قديمة تكشف حقائق مؤلمة عن حياتهما، مما يدفعها إلى مواجهة تحديات علاقتها العائلية.

"شوقر"

من إخراج خالد بن وليد

تدور أحداث هذا الفيلم حول دكتور غريب الأطوار يجري تجارب سرية على جثث ليكتشف أن حاجته لأجسام حية تقوده إلى طرق أخلاقية مشكوك فيها.

"المغامرات المذهلة للفتى الرهيب خارق التشويش"

من إخراج حسان الحجيلي

كوميديا بالأبيض والأسود عن "زيزو" الصغير الذي يكتشف قوته الخارقة، لكن العائلة لا تعير اهتمامًا لما يحدث. فيلم يجمع بين المرح وروح السينما القديمة.

"يوم سعيد"

من إخراج محمد الزوعري

يحكي الفيلم عن "سعيد"، الذي يستيقظ متأخرًا ليجد نفسه في يوم مليء بالأحداث الغريبة وغير المتوقعة، حيث يحاول تدارك الموقف وتصحيح مسار يومه السيء.

" علكة"

من إخراج بلال البدر

يحكي الفيلم قصة "سعد"، طفل بريء يقع في الحب لأول مرة ويحاول إهداء حبيبته أغلى ما يملك: علكته. فيلم يدور حول براءة الحب الأول ومشاعر الأطفال غير المألوفة.

"الحافة"

من إخراج أحمد القثمي

فيلم درامي عن العلاقة المتوترة بين الزوجين "سلطان" و"حنين"، حيث يجدان نفسيهما على حافة الانفصال، وتتصاعد الأحداث عندما تبدأ حنين بالكشف عن مشاعرها الحقيقية تجاه زوجها.

" يقين"

من إخراج أحمد كردي

يحكي الفيلم قصة "سعد"، الشاب المتدين الذي يتعرض لصراع داخلي بعد وفاة مربّيته المسيحية، مما يدفعه إلى إعادة التفكير في معتقداته وقراراته بشأن ما يجب فعله تاليًا.



بالإضافة إلى الفائزين بمسابقة تحدي صناعة فيلم خلال ٤٨ ساعة:

"في ليلة واحدة"

من إخراج ثريا اكرم

مالك شاب انطوائي، يعيش في غرفته بين أسطوانات الفينيل ومكعب روبيك. تتغير حياته عندما يكتشف صديقًا خياليًا في حذاء كونفيرس، يدفعه للخروج، ركوب الدراجة، واستكشاف الحياة الليلية. رحلة ستختبر مخاوفه وتوسع آفاقه.

"عفن"

من إخراج نواف الكناني وعثمان الخويطر

مجموعة من صانعي المحتوى على تيك توك يحققون شهرة واسعة بعد تصوير صديقهم وهو يأكل طعامًا فاسدًا كمزحة. مع استمرارهم في استغلال الفكرة، يبدأ نجم الفيديو في المعاناة من أعراض غريبة، لكنهم يتجاهلون الأمر بحثًا عن المزيد من الشهرة. وعندما يدرك أحدهم خطورة الموقف، يحاول إنقاذ صديقه قبل فوات الأوان.

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تُعتبر المؤسسة منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة، حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي مع الحفاظ على تراث السينما العربية الكلاسيكية.

تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.