ياسر وهبة: افتتاح الأكاديمية العسكرية في مقرها الجديد انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة

رحب اللواء ياسر وهبة، مقدم احتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية، برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيفا كريما علي مصر.

وقال وهبة خلال تقديمه الحفل، اليوم الخميس، إن حفل تخرج اليوم ياتى تزامنا مع الذكرى الـ٥١ لانتصارات اكتوبر المجيدة، تزامنا مع افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية في مقرها الجديد؛ لتكون انطلاقة لبناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن مصر مبتدأ الحياة وخبرها، وضمير الإنسانية الذي لم يستتر يوميا عن أحداث الكون وهي الصفحة الهامة للوجود.

وأضاف وهبة أن نتشرف خلال شهر انتصارات أكتوبر، وهو الشهر الذي رفعت مصر فيه رأسها، أن يكون الاحتفال بحضور الرئيس السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات.

وتابع مقدم احتفالية تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية بالقيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية، أنه نشهد اليوم افتتاح الاكاديمية العسكرية المصرية في مقرها الجديد لتكون انطلاقة لبناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض الفيلم التسجيلي "الجمهورية الجديدة"، خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، بحضور الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، اليوم، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية.

وعزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في بداية احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

ووصل منذ قليل، الرئيس السيسي ومحمد بن زايد رئيس دولة الإمارات إلى مقر حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بدأ، منذ قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، بالسلام الوطني لمصر والإمارات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية من مقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية.