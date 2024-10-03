البوستر الدعائي الرسمي لفيلم الفانتازيا الكوميدي دراكو رع

أطلقت شركة نايلوود بالتعاون مع شركتي يونايتد برازرز وترند، البوستر الدعائي الرسمي لفيلم الكوميديا والفانتازيا دراكو رع للمخرج كريم أبو زيد، استعدادًا لإطلاق الفيلم بدور العرض السينمائية في 30 أكتوبر.



يصور بوستر فيلم دراكو رع خالد منصور وشادي ألفونس في هيئة مصاصيي دماء، أحدهما يبدو مرح ومشرق والآخر كئيب ومظلم، ومن خلفهم تظهر تماثيل وآثار فرعونية. يبدو أن الفيلم الكوميدي الخيالي يقدم تجربة سينمائية جديدة تعيد تصور مصاصي الدماء عبر العصور المصرية مع لمسة كوميدية.

أحداث فيلم دراكو رع خالد

تدور أحداث فيلم دراكو رع في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة. يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.



الفيلم من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس و إسماعيل فرغلي ، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، مثل ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، هاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.



فيلم دراكو رع من تأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبد الوهاب ومحمد خير زعيتر من استوديوهات نايل وود للإنتاج السينمائي، التي سبق أن قدمت فيلم الرعب "عمّار"، الذي عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ويُعرض حاليًا على منصات نتفليكس، شاهد، برايم، وقنوات روتانا. إلى جانب مشاركتهم في فيلم مين يصدق المنتظر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي 2024.



أما خالد منصور وشادي ألفونس، فهما معروفان بالنسخة العربية من البرنامج التلفزيوني الكوميدي الساخر Saturday Night Live ومشاركتهما في المسلسل الأمريكي "رامي" الحائز على جائزة الجولدن جلوب.