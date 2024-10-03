كارمينا بورانا في حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى على المسرح الكبير

تنظم بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فى إطار جهود وزارة الثقافة لدعم الفنون الراقية، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد فرج والذى يأتي كانطلاقة اولى لسلسلة حفلات بعنوان (الموسيقي الغنائية ) خلال الموسم الفنى الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت ٥ أكتوبر على المسرح الكبير وبمشاركة الصوليستات عازف البيانو محمود البطران ،السوبرانو داليا فاروق ، التينور عمرو مدحت والباريتون خالد سمير بمصاحبة كورال اكابيلا تدريب مايا چيفنيريا ،يتضمن برنامج الحفل

كونشرتو رقم ١ للبيانو والأوركسترا لبيتر إليتش تشايكوفسكي و كارمينا بورانا (في الربيع ، في الحانة ومحكمة الحب ) لكارل أورف.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام ١٩٥٩ على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاورو،ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.