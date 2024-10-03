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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إيران تستعد لجمعة تأبين حسن نصر الله بالحشد الشعبي

حسن نصر الله
حسن نصر الله

 بدأت إيران الاستعداد لإقامة مراسم تأبين الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، غدًا الجمعة، وأعلنت شركات النقل في البلاد عن تقديمها خدمات النقل المجاني خلال عملية التأبين، للمشاركة في تشييع نصر الله.

 

 وستقام صلاة الجمعة بطهران بإمامة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بعد مراسم تأبين نصر الله في مصلى الإمام الخميني أو مصلى طهران الكبير عند الساعة 10:30 صباحًا بتوقیت إیران.

 وبالتزامن مع مراسيم تشيع حسن نصر الله ونائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان، أعلنت شركات مترو وضواحي طهران استعدادها لتقديم خدمات مجانية للمصلين.حسب وكالة "تسنيم".

 

 كما أعلنت الحافلات وسيارات الأجرة عن استعداد شركاتها لتقديم المزيد من الخدمات للمشاركين في مراسم تأبين احسن نصر الله.

 

وأكد إحدى شركات النقل الخاصة بالحافلات أنه سيتم تعزيز خطوط النقل المؤدية إلى مكان صلاة الجمعة.

 

كما سيتم توفير خدمة سيارات الأجرة مجانا خلال صلاة الجمعة في طهران في عدد من الخطوط.

 

كما تم اتخاذ إجراءات استباقية يوم الجمعة لضبط حركة المرور، حيث يرتقب أن تشارك أيضا القطارات في تأمين نقل المشيعين.

ترقب الرد الإسرائيلي

 

 ويأتي تشييع نصر الله في طهران في الوقت الذي ينتظر فيه أن ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني الصاروخ ليوم الثلاثاء.

 

 وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أنه سيختار وقتًا مناسبًَا كي "نثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمباغتة" بعد الهجوم الإيراني، وإن إسرائيل "أثبتت قدرتها على منع العدو من تحقيق أي شيء".

 

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:

 في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده "لا تتطلع" إلى الحرب، لكنه تعهد في الوقت نفسه برد "أقسى" في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي.

 

 وكان مسؤولين إسرائيليين ومسؤول أميركي أكدوا لـ"نيويورك تايمز" أن طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران من المحتمل ألا يتضح إلا بعد عيد رأس السنة اليهودية الذي يستمر حتى يوم الجمعة. 

 

 

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