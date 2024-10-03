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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عزف السلامين الوطنيين لمصر والإمارات في بداية حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية

علمي مصر والإمارات
علمي مصر والإمارات

عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في بداية احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

 

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الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بمطار القاهرة

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بدء حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2024 (بث مباشر)

 

وصل منذ قليل، الرئيس السيسي ومحمد بن زايد رئيس دولة الإمارات إلى مقر حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

 

 

 

بدأ، منذ قليل، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، بالسلام الوطني لمصر والإمارات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية من مقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية.

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