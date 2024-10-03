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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

"المرأة التي عطست".. إيدن التركية تنهار بعد 12 يوما وتنقل للمستشفى "فيديو"

السيدة التركية بنظير
السيدة التركية بنظير إيدن

نقلت وزارة الصحة في تركيا "بنظير إيدن" وهي السيدة التي ظلت تعطس 12 يوما كاملا، إلى أحد المستشفيات في العاصمة أنقرة، لعمل فحوصات دقيقة، بعدما فقدت الوعي لكثرة انقباض عضلات جسمها .

 

وانتشر مقطع فيديو بـ إيدن ، التي لم تتوقف عن العطس على مدار أيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى المستشفى حقنها الأطباء بمصل مضاد، إلا أن حالتها لم تتحسن ووصفت حالتها بالكابوس، ثم نقلت مرة أخرى للمستشفى بعد فقدانها الوعي بسبب استمرارها في العطس.

 

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