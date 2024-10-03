"المرأة التي عطست".. إيدن التركية تنهار بعد 12 يوما وتنقل للمستشفى "فيديو"

نقلت وزارة الصحة في تركيا "بنظير إيدن" وهي السيدة التي ظلت تعطس 12 يوما كاملا، إلى أحد المستشفيات في العاصمة أنقرة، لعمل فحوصات دقيقة، بعدما فقدت الوعي لكثرة انقباض عضلات جسمها .

وانتشر مقطع فيديو بـ إيدن ، التي لم تتوقف عن العطس على مدار أيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى المستشفى حقنها الأطباء بمصل مضاد، إلا أن حالتها لم تتحسن ووصفت حالتها بالكابوس، ثم نقلت مرة أخرى للمستشفى بعد فقدانها الوعي بسبب استمرارها في العطس.