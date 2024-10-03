مدير تعليم قوص يشهد انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية

شهد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، اليوم الخميس، مراسم إنطلاق الشق ميداني المهنى لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى من مدرسة سان ستيفن للغات بقرية المعرى.

ويأتي ذلك بالتعاون مع قصر ثقافة قوص بقيادة احمد جابر مسعود المدير، وتوجيه التربية الاجتماعية بقيادة عبدالرؤوف ابوبكر موجه اول التربية الاجتماعية و عبداللطيف بشارى موجه التربية الاجتماعية ووحدة الدعم والتواصل مع المعلمين بقيادة هبه العويضى مسؤول الوحدة، و عزت الشريف مدير العلاقات العامة وتوجيه رياض الاطفال بقيادة سميه رجب موجه اول رياض الاطفال و عالية البنا والاستاذة زينب العويضى.

وقسم التخطيط الاستراتيجي بقيادة الدكتور سيد عبدالمريد وقسم الاكتشاف المواهب الفنية بقيادة الشاعر أحمد الشباط والمخرج حسن عبدالعزيز والفنان التشكيلي محمد فتحى وياسر مصطفى و ممدوح شاكر من قصر ثقافة قوص فى ضيافة مستر ملاك ثروة مدير إدارة مدرسة سان ستيفن للغات بقرية المعرى .

تناولت بانوراما حفل اليوم ورشة فنية لاكتشاف المواهب بالتعاون مع قصر ثقافة قوص ثم عرض تليفزيونى للتعريف بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان قدمته هبه العويضى ثم ورشة فنون تشكيليه بقيادة الفنان محمد فتحى قصر ثقافة قوص واختتم الحفل بكلمات شكر لمدير عام إدارة قوص التعليمية و موجه اول التربية الاجتماعية ووحدة الدعم والتواصل مع المعلمين ومدير المدرسة.

محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر

بعث الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى ال51 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وجاء نص البرقية: " يطيب لي ويسعدني أن أرفع لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بمناسبة الذكرى الحادى والخمسين لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة، داعيا الله عزوجل أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز، وأنه سوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محافظ قنا، ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، و الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والمستشار حفنى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.