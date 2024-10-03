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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

الدقهلية تتابع سير العمل بمنظومه المخلفات الصلبة

جانب من جولة
جانب من جولة

تابع  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اعمال لجان المرور علي مصانع تدوير المخلفات بنطاق المحافظه برئاسه وحده الاداره المتكامله للمخلفات الصلبه بالتنسيق مع الاداره العامه للمركبات و اداره الصحه والسلامه المهنيه.


واوضح اللواء مرزوق، ان لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع للوقوف علي اداء الشركه المصريه لتدوير المخلفات ومدي التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظه والشركه.

 وقال اللواء مرزوق، إن محافظه الدقهلية رائده في مجال تنفيذ البنيه التحتيه لمنظومه ادارة المخلفات البلديه بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلديه ،ويجري حاليا اعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقيه مصرف كتشنر بالمشاركه بين محافظه الدقهليه  ووزاره التنميه المحليه و بدعم من بنك الاعمار الاوربي.


واضاف اللواء مرزوق، أنه يوجد عدد ( 5 ) مصانع تدوير مخلفات بلديه بنطاق المحافظه تقدم خدمات المعالجه والتدوير المخلفات البلديه ونقلها والتخلص الأمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو.


ومن جانبه اوضح  محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، انه تم التنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات و مسئولي السلامة والصحة بالمحافظة، وبمشاركة المهندس ابراهيم النجار وكيل اداره المخلفات والدكتوره هدير فريد مدير اداره التخطيط والدعم الفني بوحده الاداره المتكامله و ابو المكارم علي بادارة الرصد حيث قامت لجنه التفتيش المفاجىء لمتابعه أداء الشركه المصريه لتدوير المخلفات بمصنع المخلفات بالسنبلاوين لبيان مدي إلتزام الشركه المصريه لتدوير المخلفات الصلبه ايكاروضمان حسن سير العمل به وفقا لبرامج التشغيل والعقد المبرم بين المحافظة والشركة في هذا الشأن والتاكد من مدي الالتزام ببنود العقد وانتظام اعمال التدوير والمعالجه لكافه مدخلات المصنع من المخلفات البلديه. 


وقد وجه اللواء "مرزوق" الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة لدعمهما المتواصل لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين. 

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