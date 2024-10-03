وكيل الوزارة يشهد إنطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بقنا العام

شهد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، إنطلاق المؤتمر الخامس الذي ينظمه قسم الجلدية بمستشفي العام وخلال المؤتمر الذي حضره الدكتور محمد الديب نقيب الأطباء ومدير المستشفي والدكتور عمرو عبدالحميد أستاذ الامراض الجلدية بطب سوهاج، والدكتور باسم حبشي إستشاري الجلدية بمستشفي قنا العام ونخبة من أساتذة الجلدية بعدد من جامعات ومستشفيات الجمهورية.

و أشاد وكيل الوزارة، بجهود فريق قسم الجلدية بالمستشفي ودورهم الهام في التعامل مع الحالة الطبية التي ترد إلي المستشفي ، وكذا دورهم في عقد المؤتمرات العلمية التي تُثري الحصيلة العلمية لدي أطباء الجلدية بالمحافظة وأثر ذلك علي مستوي الخدمات الطبية التي يتلقاها المواطنين من أبناء المحافظة.

فيما أشار الدكتور محمد الديب، أن المؤتمر يَشرُف بكوكبة علمية من الأطباء لعرض كل ما هو جديد وحديث في تخصص الجلدية والليزر والتجميل وأمراض الجلد.

كما ويناقش المؤتمر مدي تأثير الأدوية المناعية علي الأمراض الجلدية وما هو مناسب لكل حالة.

هذا وقد تم خلال المؤتمر تكريم مجموعة من الأطباء المتميزين من أطباء الجلدية، سواء من العاملين في القطاع الصحي أو الجامعي علي جهودهم المختلفة والمتنوعة في خدمة المواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر

بعث الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى ال51 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وجاء نص البرقية: " يطيب لي ويسعدني أن أرفع لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بمناسبة الذكرى الحادى والخمسين لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة، داعيا الله عزوجل أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز، وأنه سوف يسجل التاريخ بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محافظ قنا، ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، و الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والمستشار حفنى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.