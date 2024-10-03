القنصلية العامة في مارسيليا تستقبل مجموعة من رموز الجالية المصرية

استقبلت القنصل العام هايدي سري بمقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في مارسيليا مجموعة من رموز الجالية في مارسيليا ونيس وإمارة موناكو، وذلك في إطار اهتمام وزارة الخارجية برعاية شئون المصريين بالخارج، وفي إطار الحرص على الإلتقاء بالجالية بشكل دوري للتعرف على مشاغلهم والإستجابة لمطالبهم.

واستمعت القنصل العام لمقترحات وأفكار ومطالب أعضاء الجالية حول عدد من الموضوعات القنصلية.



كما استعرضت القنصل العام الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الدولة لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية بغية تعزيز الفرص المتاحة بمصر للاستثمار في العديد من المجالات الواعدة.

كما سلطت الضوء على جهود القنصلية العامة لتسيير خطوط طيران مباشر بين المدن المصرية والاقاليم الفرنسية لتسهيل حركة تنقل الأفراد سواء من المصريين أو من الأجانب الراغبين في السفر إلى مصر. وتناولت المبادرة الرئاسية "إتكلم عربي" المعنية بتوعية أبناء المصريين بالخارج بالمناسبات الوطنية والدينية.