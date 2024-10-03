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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ الدقهلية يستقبل وفد امانه اتحاد القبائل العربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المهندس الشوربجي عبد الحفيظ رئيس امانه اتحاد القبائل والعائلات المصرية بالمحافظة والوفد المرافق له،  وذلك بحضور الدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ.


وقد استعرض اللواء مرزوق، مع وفد امانه الاتحاد  عددا من المقترحات التي تستهدف تعزيز الدور المجتمعي للاتحاد من خلال لجانه الفرعية الاربعة التي تشمل لجان فض المنازعات، والمرأة، والشباب، واللجنة الانتخابية وذلك لتنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية المشتركة مع المحافظة.


حيث استمع اللواء مرزوق، من رئيس الاتحاد ورؤساء اللجان الفرعية بالاتحاد الي تعريف بالاتحاد بشكل عام ودوره الوطني والتنموي من خلال العديد من الانشطة المتنوعة في المجالات الفكرية والثقافية والبيئية والاقتصادية والشبابية.


وفي هذا الصدد قال رئيس الاتحاد بالدقهلية ان شباب الاتحاد لديهم الاستعداد الكامل للمشاركة مع المحافظة في كافة القضايا انطلاقا من الدور الوطني للاتحاد،حيث تقرر خلال اللقاء مشاركة الاتحاد في تنفيذ مبادرة للتشجير بالاشجار المزهرة بعدد من الشوارع بمدينة المنصورة.

 وفي هذا الصدد كلف اللواء"مرزوق"المهندس الزناتي عبد العظيم مدير عام مديرية الطرق للتنسيق مع لجان الاتحاد لتنفيذ مبادرة التشجير بالشوارع التي يتم الانتهاء من العمل في رفع كفائتها وصيانتها. 


وفي نهاية اللقاء وجه رئيس الاتحاد الشكر لمحافظ الدقهلية علي اهتمامه البالغ ومساندته ودعمه لقيام الاتحاد بتنفيذ انشطته بنطاق محافظة الدقهلية.

 
هذا وقد رافق رئيس الاتحاد بالدقهلية،  جواهر سعد الشربيني النائب الاول لرئيس الاتحاد عضو البرلمان سابقا و، السيد حجازي النائب الثاني لرئيس الاتحاد وعضو البرلمان سابقا،  والمهندس محمود الشوربجي رئيس لجنة الشباب،  وايهاب فكري رئيس لجنة فض المنازعات والدكتور محمد علي بامانه المجلس ومصطفي الجوجري نائب رئيس لجنة الشباب و محمد الجاعوص نائب رئيس لجنة الشباب،  والمهندس عاطف ممدوح لجنة الزراعة. 

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