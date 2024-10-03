محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يهنئان الرئيس بذكري انتصارات أكتوبر

بعث الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الــ 51 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال المحافظ، فى نص البرقية، " يطيب لي ويسعدني أن أرفع لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بمناسبة الذكرى الحادى والخمسين لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة، داعيا الله عزوجل أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.

وأنه سوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث محافظ قنا، ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، و الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والمستشار حفنى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

تهنئة رئيس الجامعة:

وفي سياق متصل، أرسل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة.

قال رئيس الجامعة فى البرقية، يطيب لي فخامة الرئيس بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن اسرة جامعة جنوب الوادي ان ابعث لسيادتكم بأطيب التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة التي تعد علامة فارقة في تاريخ مصر ، و ستظل هذه الذكرى رمزا لصمود و جسارة الشعب المصري و صلابة قواته المسلحة ، و قدرته على التصدي لكافة المخاطر و مجابهة كافة التحديات و انتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن اطيب الامنيات بدوام الاستقرار و الازدهار لمصرنا الحبيبة تحت قيادة سيادتكم الرشيدة .