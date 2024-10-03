خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 وطرق الدفع

تقدم الشركة المصرية للاتصالات مجموعة متنوعة من الطرق السهلة والسريعة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ودفعها لعام 2024، وذلك في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تسعى العديد من الشركات إلى تسهيل الخدمات المقدمة لعملائها، وفي هذا الإطار.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد " خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 وطرق سدادها.

خطوات الاستعلام عن الفاتورة

يمكن الاستعلام عن فاتورة عبر الموقع الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

اختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل رقم الهاتف وكود المحافظة والتأكد من جميع البيانات .

الضغط على زر "بحث". ستظهر لك الفاتورة تفصيليًا.

الاستعلام عبر الهاتف

الاتصال برقم الخط الساخن للشركة المصرية للاتصالات "19777".

سيتم توجيهك إلى خدمة العملاء، حيث يمكنك الاستفسار عن قيمة الفاتورة وطلب تفاصيل إضافية.

زيارة أقرب فرع

يمكنك زيارة أقرب فرع للشركة المصرية للاتصالات ومعرفة قيمة الفاتورة من خلال تقديم رقم الهاتف.

طرق دفع الفاتورة الإلكتروني

عبر الموقع الإلكتروني للشركة باستخدام بطاقات الائتمان.

من خلال التطبيقات المصرفية.

طرق دفع الفاتورة النقدي

زيارة فروع الشركة المصرية للاتصالات.

الدفع عبر ماكينات الصراف الآلي.

الدفع في منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة بالمحلات والاكشاك.

الدفع من خلال مكاتب البريد.

غرامة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي 2024

حددت الشركة المصرية للاتصالات بعض العقوبات حال التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي ، ويتم تطبيق غرامة تأخير تدفع عن كل شهر بواقع 1.5% من قيمة الفاتورة وذلك بحد أدنى 10 جنيهات، إضافة إلى رفع حرارة عن التليفون الأرضي في حال التأخر عن موعد السداد لمدة 4 أشهر، ويتم وقف الخدمة نهائيًا وسحب الخط الأرضي، وذلك خلال 7 أشهر من تاريخ الموعد المقرر للسداد ، ويتم إصدار فاتورة التليفون الأرضي بداية عن كل شهر من يوم 1 وتكون متاحة لإجراء واستقبال المكالمات لمدة 20 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، ويتم تحويل الخدمة للاستقبال فقط لمدة 7 أيام، تبدأ من يوم 21 من نفس الشهر وحتى 27. ويتم رفع الخدمة مؤقتا من بداية يوم 28 من الشهر مما يؤثر على خدمة الإنترنت المنزلي.