الأردن يؤكد دعمه للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي

أكد مندوب المملكة الأردنية الهاشمية السفير أمجد العضايلة كلمة مؤثرة خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، على موقف الأردن الثابت في دعم الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وحمّل العضايلة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن "التبعات الكارثية" لعدوانها، الذي يستهدف لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.

كما أكد دعم المملكة لموقف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، الذي أبدى استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701. وأشار العضايلة إلى أهمية دعوة مجلس النواب اللبناني للانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية.

وحذر العضايلة من "خطورة التصعيد الإقليمي" ودعا إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. وأكد أن الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قد يؤدي إلى "توسيع الصراع إقليمياً".

المساعدات الأردنية للبنان

أعلن العضايلة عن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم المساعدات للبنان، حيث أرسلت المملكة منذ 18 سبتمبر 2024 أربع طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية، شملت 240 طناً من الأدوية والمواد الإغاثية.

اختتم العضايلة كلمته بالدعاء لحفظ لبنان وشعبه الشقيق، داعياً المجتمع الدولي إلى تكاتف الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها لبنان.