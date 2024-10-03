إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

شهد طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بإتجاه الفيوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب ، مما أسفر عن إصابة 9أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة بتلقيها بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهره أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل قرية منشاة الجمال بدائرة المركز، ووجود مصابين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 9 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.

حادث اخر



وفى حادث سابق شهد طريق القاهره اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية فانوس بدائرة مركز طاميه انقلاب سيارة ربع نقل وتسبب الحادث في إصابة 6 عمال وذلك فى نطاق محافظة الفيوم ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طاميه بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية فانوس بدائرة القسم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أثناء عودتهم من عملهم باحدي المزارع، بسبب السرعة الزائدة واختلت عجلة القيادة بيد السائق وفقد السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق، مما أدى إلى إصابة 6 عمال بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.