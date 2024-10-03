يعاني الإنسان طوال الوقت من متاعب في الحياة ومتطلباتها، فيلجأون إلى الله بدعاء بالسعادة وراحة البال العبد لأنهم يعلمون أنه سبحانه القادر على أن يشرح صدورهم ويريح نفوسهم وبالهم، نستعرض فيما يلي 20 نصيحة لمن أراد السعادة وراحة البال.

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أن هناك نصائح من مجمل كلام الشيخ عائض القرني لمن أراد السعادة وراحة البال.

20 نصيحة لمن أراد السعادة وراحة البال

• ابدأ يومك بصلاة الفجر وبأذكار الصباح ليحصل الفلاح والنجاح.

• واصل الاستغفار فإنه ممحاة الذنوب.

• لا تقطع الدعاء فإنه حبل النجاة.

• تذكر أن كلماتك تكتبها الملائكة.

• تفاءل ولو كنت في عين العاصفة..

• جمال الأصابع في عقدها بالتسبيح.

• إذا أقبلت الهموم وتكاثرت الغموم فقل: "لا إله إلا الله".

• اشتر بالدراهم دعاء الفقراء وحب المساكين.

• سجدة طويلة خاشعة أفضل من قصور الزهراء.

• فكر قبل إخراج الكلمة، فرب كلمة قاتلة.

• احذر دعاء المظلوم ودموع المحروم.

• قبل قراءة الكتب والجرائد والمجلات، اقرأ القرآن.

• كن سبباً لاستقامة أهلك.

• جاهد نفسك على الطاعة، فإن النفس أمارة بالسوء.

• قبِّل كفوف والديك، تنال الرضوان.

• ملابسك القديمة، جديدة عند الفقراء.

• لا تغضب، فالحياة أقصر مما تتصور.

• معك أقوى الأقوياء وأغنى الأغنياء، إنه (الله) جل جلاله.

• لا تغلق باب الإجابة بالمعصية.

• الصلاة خير ما يعينك على المصائب والمتاعب.

دعاء لهداية النفس وراحة البال

ربّ إنيّ أسألك أن تريحَ قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف وأريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.





اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.



اللهم استر عورتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.





اللّهم ارزقني الرّضى وراحة البال، اللهم لا تكسر لي ظهرًا ولا تصعب لي حاجة ولا تعظّم عليّ أمرًا، اللهم لا تحني لي قامة ولا تكشف لي سترًا ولا تفضح لي سرًّا.