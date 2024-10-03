نقيب أطباء لبنان: القطاع الصحي يستطيع استيعاب أعداد هائلة من الجرحى

أكد نقيب أطباء لبنان، الدكتور يوسف بخاش، أن عدد ضحايا لبنان تجاوز 1930 شهيدا وفقا لإحصائيات وزارة الصحة العامة.

وتابع “بخاش” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان تخطى 9290 مصابا، لافتا إلى أنّ القطاع الطبي بلبنان استطاع التأقلم والتعامل مع كل هذه الإصابات، ولكن كانت الأوضاع الصحية صعبة في بعض الأحيان خاصة عند تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية «البيجر» الذي أدى إلى أكثر من 2500 إصابة.

استيعاب القطاع الطبي أعداد جرحى لبنان.



وأشار إلى أنّ القطاع الطبي في لبنان استطاع التعامل السريع والاستيعاب لأعداد كبيرة من جرحى العدوان الإسرائيلي، إذ قدم لهم الخدمات الجراحية الأولية.

وواصل بخاش أن المستشفيات الجامعية ببيروت والمستشفيات الموجودة بالمناطق الحدودية أو مناطق الإجلاء تتبع سياسة استيعاب الصدمة وسرعة معالجة الجرحى ومن ثم توزع هؤلاء الجرحى على مستشفيات ثانوية بعيدة عن مناطق النزاع، بهدف الحفاظ على القدرة الاستيعابية للمستشفيات الأساسية التي يلجأ إليها المصابين.



وأكمل أنه :"نحن في تحدي كبير لاستمرار عمل مستشفيات لبنان بالمستقبل، بالتالي تسعى وزارة الصحة والحكومة ووزارة المالية إلى اتخاذ إجراءات لتزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية والإمكانيات اللازمة".

وأوضح بخاش أنّ نقابة الأطباء تعمل على تطوير الطواقم الطبية الموجودة بلبنان أو التي تمد يد العون من الخارج من الانتشار اللبناني أو عبر مؤسسات غير حكومية.

مقتل جندي بالجيش اللبناني و4 مسعفين في غارة للاحتلال جنوب البلاد





وفي إطار آخر، قُتل جندي في الجيش اللبناني، اليوم الخميس، وأصيب آخر في غارة إسرائيلية أثناء قيامه بمهمة إخلاء، وإنقاذ مع الصليب الأحمر اللبناني في جنوب البلاد.

وقال الجيش في منشور على منصة "إكس": "استشهد أحد العسكريين وأصيب آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب العدو الإسرائيلي وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة - مرجعيون".

كما أفاد مسؤولون بأن 4 مسعفين لقوا حتفهم في غارة إسرائيلية خلال إجلاء الجرحى في جنوب لبنان.

وكان مصدر في الجيش اللبناني أكد أن قواته تعيد التمركز قرب الحدود في جنوب لبنان على وقع الإعلان عن"عمليات محدودة" تنفّذها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.