البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري ومدينة مصر للإسكان

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 571.494 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 156.150 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 114.745 مليون شهادة.

فيما تراجع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة إلى 375.415 مليون شهادة، بينما استقر رصيد شهادات إيداع والمصرية للاتصالات عند 255.344 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 49 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 808.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.7 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.29%، والعرب على 5.51%، واستحوذت المؤسسات على 23.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 104 ملايين جنيه، 5.2 مليون جنيه، 72.4 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 92.4 مليون جنيه، 94.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 31720 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 39174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 13751 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 7557 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 10784 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 3218 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 8566 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1766 نقطة.