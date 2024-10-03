حزب الله: فجرنا قوة إسرائيلية متسللة بعبوة سجيل في يارون جنوب لبنان

أعلن حزب الله مسؤليته عن استهداف قوة مشاة إسرائيلية معادية متسللة، بعبوة “سجيل”، في منطقة جبانة بلدة يارون، جنوب لبنان.

وقال حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، ولدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه جبانة بلدة يارون، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس 3-10-2024 عبوة سجيل بالقوة المتقدمة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.