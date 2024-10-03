جامعة الفيوم تطلق مبادرتي التحول الرقمي و"ابدأ مشروعك"

تنظم جامعة الفيوم فعالية لتدشين مبادرتي التحول الرقمي و"ابدأ مشروعك" لطلاب الجامعة، يأتي ذلك برعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



جاء ذلك انطلاقاً من المشاركة الفعالة للجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة" لبناء الإنسان.

وينظم هذه الفعالية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الإثنين الموافق٧ أكتوبر ٢٠٢٤ بالمكتبة المركزية، ويشارك في الفعالية نخبة من المسؤولين والخبراء، حيث يحاضر فيها كلا من الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، الدكتور محمد حلمي خفاجي، القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ويشارك أيضاً المهندس أشرف درويش، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالفيوم، بعرض الفرص المتاحة للطلاب.

مشاركة الجامعات في المبادرات الرئاسية

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لهذه المبادرة الحيوية، مشيراً إلى أن مشاركة الجامعات تعكس التزامها بدعم رؤية الدولة في تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه المبادرات، مؤكداً على أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية لخلق فرص حقيقية للشباب.

