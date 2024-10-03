هيئة الدواء تستقبل وفد مجلس التجارة والاستثمار السويدي ومجموعة من ممثلي الشركات

استضافت هيئة الدواء المصرية، وفد مجلس التجارة والاستثمار السويدي ومجموعة من ممثلي الشركات السويدية، بحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى ممثلين عن معهد تمويل التنمية التابعة للحكومة السويدية، ووكالة الائتمان للصادرات السويدية، وممثلين عن بعض الشركات السويدية الرائدة؛ حيث يهدف الاجتماع إلى بحث سبل التعاون في مشاريع ذات الصلة بالشأن الدوائي وأيضاً مناقشة فرص الاستثمار في مصر، وذلك بحضور الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، والدكتورة مريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية.

من جانبه أعرب السيد، مسعود بيوكي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس التجارة والاستثمار السويدي، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه هيئة الدواء المصرية في القطاع الدوائي المصري، بما ينعكس بالشكل الإيجابي على نمو الاقتصاد المصري.

تم خلال الاجتماع مناقشة الحوافز المتاحة التي تقدمها هيئة الدواء المصرية لدعم الاستثمار في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية في مصر ودعم الشراكات.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كهدف استراتيجي لرؤية مصر 2030، وحرصها على تهيئة البيئة الداعمة والسعي إلى توفير فرص جيدة أمام مصر لخلق المزيد من الاستثمارات الداعمة للاقتصاد القومي.

