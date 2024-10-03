«مليء بالمفاجآت» .. جيهان الشماشرجي تواصل تصوير جودر 2

تواصل الفنانة جيهان الشماشرجي، تصوير مشاهدها في مسلسل جودر 2، بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

وقالت جيهان الشماشرجي، إن الجزء الثاني من جودر يحمل العديد من المفاجآت هذا الموسم، وتابعت: العمل مع ياسر جلال ممتع وفوق الوصف، وسعيدة باستكمال العمل معه فى الجزء الثانى من المسلسل، خاصةً بعد النجاح الكبير الذى حققناه فى الموسم الأول، مؤكده أنه لا يبخل بمساعدة الآخرين فى اللوكيشن دائماً.

انتهى أبطال مسلسل جودر 2، من تصوير جزء كبير بأحداثه استعدادًا للعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، إذ مقرر أن يدخل مرحلة المونتاج خلال الفترة المقبلة.

مسلسل جودر 2 تدور أحداثه في إطار فانتازي تشويقي، من عالم حكايات ألف وليلة وليلة ويتناول حياة تاجر الأقمشة جودر، الذي يمر بأزمات عديدة في حياته بعد وفاة والده، ويصبح في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، كما يتناول العمل قصة الملك شهريار، ويجسد ياسر جلال الشخصيتين جودر وشهريار.

مسلسل جودر

أبطال جودر 2



مسلسل جودر 2 مكون من 15 حلقة، وشارك بجانب ياسر جلال في بطولته، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، أحمد فتحي، وفاء عامر، أيتن عامر، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، عايدة رياض، رشوان توفيق، طارق النهري، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومجدي بدر، والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

أحداث «جودر»، مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.

تتر مسلسل جودر

تتر مسلسل جودر، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامه الهندي، الفواصل الموسيقية اللحنية داخل المسلسل، ألحان عزيز الشافعي، توزيع و ميكسينج

أسامه الهندي، تنفيذ وتريات- سعيد كمال

كوله - نادر الشاعر، عود وبوزوكي - هشام عصام.

عزيز الشافعي “سعيد” بمشاركته في تتر مسلسل جودر

أعرب الملحن عزيز الشافعي عن سعادته بمشاركته في تتر مسلسل جودر، والذي يجسد بطولته النجم ياسر جلال، خاصة أنه تم الاستعانة بألحانه بالفواصل الموسيقية اللحنية داخل المسلسل.

آخر أعمال ياسر جلال

يذكر أن ياسر جلال قدم مسلسل علاقة مشروعة في موسم دراما رمضان 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 15 حلقة، وشاركته البطولة مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، فيما ظهر نضال الشافعي كضيف شرف بدور الضابط في آخر حلقتين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.