وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس 3 أكتوبر السيد "ماركوس زودر" رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية.



وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير د. عبد العاطى أكد على عمُق العلاقات المصرية – الألمانية وأشاد بما وصلت إليه من مستويات متميزة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مثمناً نشاط الشركات الألمانية التي تستثمر في مصر، ومعرباً عن التطلع لمزيد من الاستثمارات والزيارات لوفود من رجال الأعمال من ولاية بافاريا لاستطلاع فرص التعاون الممكنة بين الجانبين، في ظل الفرص المتاحة بمصر للاستثمار في العديد من المجالات الواعدة.



أضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطى أوضح أن الشركات الألمانية الكبرى تلعب دوراً بارزاً في عملية التنمية في مصر في مشروعات تحديث البنية التحتية، كما استعرض السيد وزير الخارجية الرؤية الوطنية لجعل مصر مركزاً للطاقة بمصادرها التقليدية والمتجددة بالمنطقة. وأكد على التزام مصر بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين من ألمانيا، مستعرضاً الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية لجذب الاستثمار الخارجي.

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