عاجل
شراكة مثمرة بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة |خاص
الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية

الدكتور بدر عبد العاطى،
الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس 3 أكتوبر السيد "ماركوس زودر" رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية.


وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير د. عبد العاطى أكد على عمُق العلاقات المصرية – الألمانية وأشاد بما وصلت إليه من مستويات متميزة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مثمناً نشاط الشركات الألمانية التي تستثمر في مصر، ومعرباً عن التطلع لمزيد من الاستثمارات والزيارات لوفود من رجال الأعمال من ولاية بافاريا لاستطلاع فرص التعاون الممكنة بين الجانبين، في ظل الفرص المتاحة بمصر للاستثمار في العديد من المجالات الواعدة.


أضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطى أوضح أن الشركات الألمانية الكبرى تلعب دوراً بارزاً في عملية التنمية في مصر في مشروعات تحديث البنية التحتية، كما استعرض السيد وزير الخارجية الرؤية الوطنية لجعل مصر مركزاً للطاقة بمصادرها التقليدية والمتجددة بالمنطقة. وأكد على التزام مصر بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين من ألمانيا، مستعرضاً الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية لجذب الاستثمار الخارجي.

 

9f2b6da1-e23e-4ae9-90fe-c0a6b43dbf86
9f2b6da1-e23e-4ae9-90fe-c0a6b43dbf86
cbdb4bc3-747a-48b9-b821-b2e507fddf33
cbdb4bc3-747a-48b9-b821-b2e507fddf33
845dedce-79ef-4f84-a1c8-805e09a071a1
845dedce-79ef-4f84-a1c8-805e09a071a1

مواد متعلقة

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته السلوفينية

سفارة مصر بباريس تشارك فى توقيع بروتوكول بين جهاز الإحصاء والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي

المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو يزور الأرجنتين

وزارة الخارجية تتابع تحضيرات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي

وزير الخارجية: مصر تعمل على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الافريقية

السفير المصري في كانبرا يترأس مجلس سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامى

مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يستقبل سفير كندا الجديد في القاهرة

وزير الخارجية يلتقي بالمُمثل الخاص لسكرتير عام الأمم المُتحدة للتكنولوجيا
الجريدة الورقية