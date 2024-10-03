"الفراشات القارئات والعروسة المعلقة".. بمكتبة مصر الجديدة للطفل

تطلق مكتبة مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، بدءًا من اليوم برنامجها الشهري عن شهر أكتوبر فى جميع منصاتها الإبداعية والثقافية (متحف الطفل ومكتبة مصر الجديدة العامة والطفل ومكتبة المستقبل العامة والطفل ومكتبة مصر الجديدة بالأسمرات)، في مارثون شهرى إبداعى يتبارى فيه كافة العاملين والمتخصصين لإثراء الساحة الثقافية بمجموعة من الفعاليات الأدبية والفنية والثقافة المنتقاه بعناية لتناسب كافة الفئات العمرية والاجتماعية.

تنطلق أولى الفعاليات من مكتبة مصر الجديدة للطفل في الخامسة مساء اليوم، الخميس، بورشة عمل بعنوان (الفراشات القارئات).

ومجموعة "الفراشات القارئات" هي مبادرة ثقافية تهدف إلى نشر القراءة في صفوف المرأة فى مجتمعنا، انطلقت الفكرة من مدينة “مسقط” بسلطنة عمان ويقدم المبادرة من مصر مجموعة ادباتيا الثقافية برئاسة الدكتورة داليا مصطفى.

وتهدف المبادرة إلى نشر حب القراءة وتوسيع مدارك المرأة، كما تلتقي المجموعة شهريا لمناقشة كتاب معين، وتتم مناقشته بشغف مع عضوات المجموعة والاستفادة من خبراتهن.

وفى سياق متصل قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، أن المكتبة سوف تنظم أيضًا فى الساعة ٢ من مساء الغد الجمعة ورشة عمل بعنوان العروسة المعلقة يتعلم خلالها الأطفال كيفية صنع عروسة معلقة باستخدام مواد متعددة مما يتيح لهم فرصة تطوير مهاراتهم اليدوية والإبداعية، وتساهم في تطوير مهارات الأطفال وإثراء تجربتهم التعليمية كما تعكس هذه الفعاليات التزام المكتبة بتوفير بيئة تعليمية وترفيهية مميزة للأطفال.