بتكلفة 23 مليون دولار.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهنادي جنوب الأقصر

تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، صباح اليوم الخميس التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بقرية الهنادى وهى محطة مخصصة لتحسين الخدمة الموجودة التى كانت تعانى من ضعف المياه.



وأوضح اللواء احمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه جاري أعمال إنشاء محطة مياه الشرب الهنادى وخط الطرد طاقة (17 الف م3/يوم) مركز إسنا تمويل وتنفيذ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID) بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بتكلفة 23 مليون دولار، لخدمة ١٠ قرى بحوالي 130 الف نسمة من اهالي قري شرق اسنا ( الشغب – الدبابية – المعلا – القضا – نجع أبو سعيد – الطوناب – الهنادى – الحميدات – الدير ) والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف.

وتفقد محطة معالجة صرف صحي الحلة والدير برفقة المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، والمهندس عبد الله بكرى مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

والمحطة تخدم عدد ٦ قري وتابع ومحطة المعالجة بطاقة ١٥ / ٢٥ الف م٣/يوم ، وخط السيب النهائي بطول ٦ كم قطر ٧١٠مم وشبكات انحدار أقطار مختلفة بطول ١٥٠ كم وخطوط طرد تتجاوز ٦٠كم .

وتكلفة المشروع تتجاوز ٩٠٠ مليون جنيه، كما وصلت نسبة التنفيذ لمحطة المعالجة للأعمال المدنية ٩٢٪ و الكهروميكانيكية ٤٠٪ وتخدم نحو ٢٥٠ الف نسمة .

واختتم جولته بتفقد المجمعات الحكومية بالنمسا والعضايمة ، حيث اجتمع برؤساء القرى والقيادات الطبيعية ورجال الدين الاسلامى والمسيحي واستمع لمقترحاتهم لتنمية القرية .

رافق محافظ الأقصر خلال جولته الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا والمهندسة هناء العربي مدير وحدة المتغيرات المكانية.