انتشال جثمان غريق الهانوفيل بعد ساعات معاناه للبحث عنه بمياه الإسكندرية

نجح فريق غواصي الخير بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية، من انتشال جثمان غريق الهانوفيل، بعد ظهوره في المياه، صباح اليوم الخميس .

وكان شاب تعرض للغرق في بحر الهانوفيل غرب الإسكندرية، فيما تم إنقاذ اثنين آخرين قبل تعرضهما للغرق معه أمس .

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين للبحث، إنهم استقبلوا بلاغا عن تعرض شباب للغرق في بحر الهانوفيل، وتبين أنه إنقاذ شخصين، وغرق شاب آخر يُدعى عبد الرحمن.م.ف، وتم انتشال جثمانه .

وأضاف المالحى تم مناشدة الغواصين، والدفع بعدد منهم للمشاركة في البحث عن جثمان الغريق حتى تم العثور عليه.

وترجع تفاصيل الحادث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا بغرق شاب بشاطئ الهانوفيل، فيما تم إنقاذ اثنين آخرين كانا رفقة المجني عليه.

وفور ورود البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة رجال الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتم تمشيط المنطقة أكثر من مرة ولساعات طويلة من قبل الغواصين ولم يتم التوصل للجثمان.