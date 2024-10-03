وسائل إعلام سورية: الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرات إسرائيلية في ريف دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية ، اليوم ، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدة طائرات مسيرة إسرائيلية في مناطق جديدة الشيباني والديماس ويعفور بريف دمشق ، وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل وسوريا، حيث تسعى القوات الإسرائيلية إلى استهداف مواقع عسكرية تابعة لإيران وحلفائها في المنطقة.

وذكرت التقارير أن الدفاعات الجوية السورية قامت بإسقاط عدد من الطائرات المسيرة التي كانت تُستخدم لتنفيذ مهام استطلاعية فوق هذه المناطق. وأشارت مصادر عسكرية إلى أن هذه الطائرات كانت تستهدف أهدافًا محتملة في المناطق المذكورة، وهو ما يعكس استراتيجية إسرائيلية متزايدة لزيادة الضغط على القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا.

في سياق متصل، تأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الضغوطات العسكرية الإسرائيلية على إيران وحلفائها في المنطقة، حيث كانت تل أبيب قد شنت عدة غارات جوية في الأيام الماضية استهدفت مواقع عسكرية في دمشق وريفها. وقد أكدت مصادر سورية أن الهجمات الإسرائيلية السابقة أسفرت عن تدمير عدة منشآت عسكرية، مما زاد من حالة التأهب لدى الدفاعات الجوية السورية.

يُذكر أن التصعيد بين الجانبين يأتي في وقت تعيش فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار، حيث يسعى كل طرف لتعزيز موقعه الاستراتيجي. وقد استنكر مسؤولون سوريون هذه الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدين أن هذه العمليات ستقابل بمزيد من التصدي والتصميم على الدفاع عن السيادة السورية.

بوحبيب: بناءً على توجيهات الحكومة، لن أعود إلى بيروت وسأعمل من الخارج من أجل السلام

أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، الموجود حاليًا في الولايات المتحدة، أنه بناءً على تعليمات من الحكومة اللبنانية، لن يعود إلى بيروت، بل سيواصل عمله من الخارج من أجل تحقيق السلام.

وفي مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية عقب مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بوحبيب: "أتحدث إليكم الآن من واشنطن. أدعو الله أن يأتي السلام، وأنا ملتزم بالعمل من أجل تحقيقه. لقد كلفتني حكومتي بهذه المهمة، لذا لن أعود إلى لبنان".

وأوضح بوحبيب أنه لا يستطيع المخاطرة بالبقاء في لبنان، خاصةً في ظل التهديدات الإسرائيلية المحتملة، مشيرًا إلى أنه إذا قامت إسرائيل بهجوم على مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، فإن ذلك سيجعله عالقًا.

تأتي هذه التصريحات بعد أن علقت السلطات اللبنانية العمليات في المطار لمدة ساعتين نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، في حين شنت إسرائيل ضربات في منطقة الليلكي القريبة من المطار.

وفي سياق متصل، ذكر بوحبيب أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا قبل أيام قليلة من اغتياله، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وافق أيضًا على البيان الذي أصدره الرئيسان الأمريكي، جو بايدن، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن وقف النار.