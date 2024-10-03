الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

تفاصيل ضبط مخدرات بـ 4 ملايين جنيه

مخدرات
مخدرات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بنطاق مديريتى أمن "الإسكندرية، دمياط".


 فى الإسكندرية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

وفى  دمياط؛ تم ضبط ( 3 عناصر إجرامية "لـ2 منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم ( 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – فرد خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – أدوات تجزئة وتغليف ). 
 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 4 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

 

 

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