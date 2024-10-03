استعدادات "العلوم الصحية" لمعرض ومؤتمر "إيجي هيلث" 10 أكتوبر

تستعد النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، للمشاركة والرعاية لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة "إيجي هيلث" المقرر انعقاده في مركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة بين 10 و 12 أكتوبر، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة.

يشارك في المؤتمر 108 متحدثا، من 16 جامعة مصرية، وجهة بحثية، ومن كلية طب القوات المسلحة، وشخصيات عامة، يشاركون في 20 جلسة، تعرض عدد من المجالات منها الطب المعملي، والأسنان وغيرها، وتشمل كافة الفئات الطبية، حيث يعتبر الأطباء، والأخصائيين، والفنيين فريق عمل واحد متكامل، ويتوقع أن يشارك فيه 22 ألف زائرا.

وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن النقابة تتعاون مع الجهات منظمي المعرض والمؤتمر، لإخراجه بالشكل اللائق، وتحقيق أهدافه في الشراكات والتعاون ونقل الخبرات في مجال تجهيز المختبرات ومعامل الأسنان وغيرها.

وطالب الدبيكي، أبناء العلوم الصحية، المشاركة في فعاليات المعرض والمؤتمر، حيث يثري الحضور بمعلومات مهمة حول مجالات عملهم من خلال الخبراء المصريين والأجانب، ويحصل المشاركين في المؤتمر على شهادات معتمدة دوليا، ومن المجلس الصحي المصري، تتوج تعزيز الاستفادة العلمية والمهنية للحضور، عبر منصة مصرية دولية أفريقية كبرى، وستفيدهم هذه الشهادات في استخراج وتجديد ترخيص مزاولة المهنة، حيث أصبحت مطلبا أساسيا من المجلس الصحي المصري في الفترة المقبلة.

وواصل نقيب العلوم الصحية، سوف تعرض النقابة تاريخ إنشاءها، وتأثيرها على أرض الواقع، ودور وفائدة كليات ومعاهد العلوم الصحية.

وأشار الدبيكي، إلى أن المؤتمر يضم 14 فئة مهنية، ولكن هناك 4 فئات رئيسية يتم التركيز عليهم، وهم شعب الأجهزة الطبية، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، وهذه الفئات ستشارك في المؤتمر من خلال محاضرات علمية، وورش عمل، بالإضافة إلى عرض أحدث التجهيزات والمعدات المستخدمة في هذه التخصصات ضمن المعرض.

وأكد على أن النقابة توفر خصم بنسبة 50% لأعضائها المشاركين في الحدث، كما تم التأكد من المواد العلمية المقدمة في المحاضرات، وأنها تلبي احتياجات الفئات المستهدفة، والتأكد من التقنيات، والفنيات، والمواد التشخيصية والعلمية المقدمة بدقة.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تثقيف وتوعية أبناء العلوم الصحية، حول حقوقهم المهنية والوظيفية والتعليمية، بالإضافة إلى توعية باقي الفئات الطبية حول دور العلوم الصحية في المنظومة الصحية المصرية، وخدمة المريض.

كما أشار إلى أن المؤتمر سيعرض أحدث التقنيات المستخدمة في مجالات الأشعة، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، مع تسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وخاصة في شعبة الأجهزة الطبية.